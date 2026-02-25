EuroLeague'in 29. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Avrupa'nın en zorlu deplasmanlarından biri olan Belgrade Arena'da Sırp ekibi Kızılyıldız'a konuk oluyor. Bu kritik mcüadelenin skor takibini haberimizden canlı olarak yapabilirsiniz...

EuroLeague'in 29. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Avrupa'nın en zorlu deplasmanlarından biri olan Belgrade Arena'da Sırp ekibi Kızılyıldız'a konuk oluyor. Son haftalarda Valencia Basket, Zalgiris Kaunas ve Virtus Bologna karşısında aldığı farklı galibiyetlerle adeta yeniden doğan lacivert-beyazlı ekip, bu formda grafiğini Belgrad'a taşıyarak sezonun en kritik deplasmanlarından birinde galibiyet arıyor. Bu kritik mücadelenin skor takibini haberimizden canlı olarak yapabilirsiniz...

KIZILYILDIZ-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes'in galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacağı EuroLeague 29. hafta mücadelesi, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanıyor. Sırbistan'ın dünyaca ünlü basketbol atmosferine sahip Belgrade Arena ev sahipliğindeki bu kritik müsabaka, Türkiye saati ile 22.30'da başladı. Temsilcimiz, Belgrad deplasmanından zaferle dönerek play-in hattına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Kızılyıldız-Anadolu Efes karşılaşması, canlı yayınla ekranlara gelecek. Bu zorlu Avrupa randevusu, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KIZILYILDIZ: 44

ANADOLU EFES: 37

İlk periyot sonucu: Kızılyıldız 19-23 Anadolu Efes

İkinci periyot sonucu: Kızılyıldız 44-37 Anadolu Efes

(İLK YARI SONA ERDİ)

HEDEF SERİNİN 4. HALKASI

Sezona beklediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, 28 maçta 9 galibiyet elde ederken 19 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, son 3 maçında ise rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başardı.

Son 3 maçını sahasında oynayan Anadolu Efes, Valencia Basket'i 107-90, Zalgiris Kaunas'ı 92-82 ve Virtus Bologna'yı 91-60 mağlup etti.

28 mücadelede 16 galibiyet, 12 yenilgi yaşayan Kızılyıldız ligde 10. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Kızılyıldız 87-65 galip tamamlamıştı.