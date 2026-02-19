Hidayet Türkoğlu'ndan "NBA Avrupa projesine" destek

Başkan Türkoğlu, NBA Avrupa projesi, İstanbul'da NBA maçı organizasyonu, Türk temsilcilerinin bu sezon Avrupa kupalarında sergilediği performans, Malachi Flynn'ın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrılması ve milli takımlara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

NBA ile FIBA'nın Avrupa'da ortaklaşa kurmayı planladığı lige destek veren Hidayet Türkoğlu, "NBA'in bir yere dahil olduğu zaman mutlaka değer katacağı aşikardır. NBA'in dünya çapındaki markası, değeri, organizasyon hacmi ve ekonomik anlamdaki gücü mutlaka buraya da yansıyacaktır. NBA, FIBA ile güzel bir ilişki içinde. İnşallah onlar da Avrupa basketboluna daha çok değer katacak bir formülle dahil olurlar. Aksi takdirde gerçekten çok karmaşık bir süreç bizi bekliyor olabilir. Şu an bile hali hazırda dört organizasyon var. Bir organizasyonun daha gelmesi bazı karmaşık süreçleri getirebilir ama amaç burada Avrupa basketbolunu daha iyi yerlere getirebilmek. Bunu da en iyi yapabileceklerden biri NBA'dir. Şu an NBA, dünyanın en büyük organizasyonu. İnanıyorum ki onlar da buraya geldikleri zaman Avrupa basketboluna iyi bir değer katacaktır." dedi.

"AVRUPA LİGİ'NİN GELİR GETİRİCİ HİÇBİR KATKISI YOK"

Başkan Türkoğlu, EuroLeague'in kulüplere gelir getirici hiçbir katkısının bulunmadığını aktardı.

FIBA ile başta maç takvimi olmak üzere birçok anlaşmazlık yaşayan Avrupa Ligi'ni uzun yıllardan bu yana eleştirdiğini hatırlatan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Ligi'nin özel olması, bünyesinde bulunan kulüplerin değerli olmasındandır. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve diğer dünya markası kulüplerin başka organizasyonda buluşması, o organizasyona da değer katacaktır. Avrupa Ligi'nin gelir getirici hiçbir katkısı yok. Kulüpler her geçen gün şikayet ediyorlar ve onlar da farklı bir yöne doğru yönelmeye çalışıyorlar. Abu Dabi ile anlaşmalar yapıyorlar. Marka değerini yükseltebilmek için oralardan bir şekilde para üretmeye çalışıyorlar. Burada NBA, ekonomik anlamda güzel bir tablo sunarsa, Avrupa Ligi'ndeki kulüplerimiz de NBA Avrupa projesine biraz daha sıcak bakacaktır. Kulüplerimizin harcadıkları paralarla gelen paralar arasında neredeyse 10 kat fark var. 'Avrupa'nın en iyi organizasyonuyuz' diyorsunuz ama bu, sadece 13 A lisanslı takımın önceliğinde olan bir şey. Sadece bu takımların kazandığı ve diğerlerinin kazanmadığı ortada. Hala kendilerini en iyi organizasyon olarak görmeleri beni zaman zaman şaşırtıyor. NBA, FIBA ile ekonomik anlamda Avrupa'daki kulüplerimizi destekleyecek formülle gelirse sanırım orada başı çekeceklerdir."

"NBA MAÇINI ÜLKEMİZE GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Hidayet Türkoğlu, önümüzdeki yıllarda NBA karşılaşmasına ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti.

Ocak ayında Orlando Magic ile Memphis Grizzlies arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan maçta NBA yetkilileriyle bir araya geldiğini vurgulayan Türkoğlu, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Berlin ve Londra'da düzenlendiği gibi bir NBA maçını ülkemize (İstanbul) getirmeyi düşünüyoruz. NBA takımlarını bu tesiste (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi) misafir etmemiz anlamında sezon öncesi kampları hakkında da görüştük. FIBA 2027 Dünya Kupası'na gitmeden önce ABD ile burada bir kamp yapma veya ikili temas hazırlık maçları gibi birkaç girişimimiz oldu. Önümüzdeki günlerde NBA'in Avrupa temsilcisi İstanbul'a gelecek. Onunla tekrar bir araya geleceğiz. Bu anlamda daha detaylı görüşmeler yapacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte NBA ile daha sık görüşmeler yapıp ortaklaşa organizasyonlar düzenleyeceğimiz noktaya geleceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İNŞALLAH 2025'TEKİ ÇIKIŞIMIZ 2026'DA DA DEVAM EDER"

TBF Başkanı Türkoğlu, Türk takımlarının bu sezon Avrupa kupalarında ortaya koyduğu başarılı performansın çok değerli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Avrupa kupalarında "en fazla takımla temsil edilen ülke" olduğunu aktaran Türkoğlu, "Neredeyse 16-17 takımımız Avrupa'da bizi gururla temsil ediyor. Her kulübümüzün elde ettiği başarı ve kazandığı maç bizim için çok değerli. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de geçen sezonki performansını devam ettiriyor. Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynadı. Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda çok güzel performans sergiliyor. Kadınlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve ÇBK Mersin ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Bu sezon birden fazla kupanın gelmesi ülkemiz açısından çok anlamlı ve değerli olur. Sonuçta hepimizin isteği, ülkemizin her anlamda Avrupa'da en iyi şekilde temsil edilmesi. İnşallah bu da bize nasip olur. Bizim yönetimimizde ülkemize çok değerli kupalar geldi. 4 EuroLeague Kupası ile Avrupa kupaları geldi. Bu anlamda kulüplerimizin elde ettiği başarılar dolayısıyla kendimizi şanslı hissediyoruz. İnşallah basketbolda 2025'teki çıkışımız 2026'da da devam eder ve milli takımlar ve kulüpler anlamında istediğimiz başarılar ülkemize gelir." diye konuştu.

MALACHİ FLYNN'IN ADAY KADROYA ÇAĞRILMASI

Hidayet Türkoğlu, Türk vatandaşlığı alan Malachi Flynn'ın çok iyi performans sergilediğini ve ay-yıldızlı formayı giymesi halinde elinden gelenin en iyisini yapacağına inandığını dile getirdi.

Bahçeşehir Koleji'nin 27 yaşındaki ABD'li basketbolcusunun Sırbistan maçları öncesinde A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilmesine dair konuşan Başkan Türkoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Malachi Flynn, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çok iyi performans sergiliyor. Zaman zaman oyun kurucu pozisyonunda şanssızlıklarımız oldu. Kenan Sipahi küçük bir operasyon geçirdi. Larkin ile Wilbekin'in de sezon içinde sakatlıkları nedeniyle hocamız ve ekip, bu yönde karar aldı. İnşallah bu arkadaşlardan en iyi şekilde yararlanırız. Bu zamana kadar Bobby Dixon'dan bu yana kimi çağırdıysak milli takım için herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Son maçlarda da Tarık Biberovic takımımızın bir parçasıydı. Onu artık ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. O da inanılmaz bir performans sergiledi. İnşallah bu arkadaşımız da (Flynn) şans bulursa inanıyorum ki milli takım forması için elinden gelenin en iyisini yapacaktır."

"İNŞALLAH İYİ BİR PERFORMANSLA ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRÜRÜZ"

Türkoğlu, son Avrupa ikincisi A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sırbistan ile yapacağı maçlarda iyi performans sergileyerek çıkışını sürdüreceğini düşündüğünü aktardı.

Ay-yıldızlıların FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Şubat ve 2 Mart'ta Sırbistan ile yapacağı müsabakalara değinen başkan Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Son 7-8 senede erkek ve kadın takımlarımız uluslararası organizasyonlarda ya şampiyon oluyor ya da final oynuyor. Bu da Türk basketbolunun ve kulüplerimizin doğru yatırımlarının sonunda elde ettiği başarı. 2025, Türk basketbolunda kulüpler ve milli takımlar anlamında başarılı geçti. Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonluğu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanması Türk basketbolu adına çok değerliydi. Bunun, çıtanın biraz daha yükseldiğini, hedeflerin ve beklentilerin biraz daha artması anlamında da bizi motive ettiğini söyleyebiliriz. Yıllardır hep istediğimiz, kulüplerimizin başarısının yanında milli takımlarımızın başarısının da o seviyelere çıkmasıydı ve bu yaz bu anlamda güzel bir çıkış yaptık. 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ne 2 galibiyetle başladık. Önümüzde 2 önemli maç var. Sırbistan güçlü rakip. Avrupa Şampiyonası'nda onlara karşı güzel performans sergiledik. Tabii pencere maçlarında NBA'de oynayan birkaç arkadaşımızın olmamasının bizi zaman zaman eksik durumda bıraktığını söyleyebiliriz ancak bu, diğer arkadaşlar için de bir fırsat. İnşallah iyi performansla çıkışımızı sürdürürüz."

"İNŞALLAH KADINLAR DÜNYA KUPASI'NA KATILMA HAKKI KAZANIRIZ"

Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yükselen grafiğiyle İstanbul'da Dünya Kupası bileti alacağına inandığını söyledi.

İstanbul'un 11-17 Mart'ta düzenlenecek elemelerin bir penceresine ev sahipliği yapacağını vurgulayan Türkoğlu, "Her zaman bu tip organizasyonlarda olmamız gerektiğine inanıyoruz. Kadınlar bunu başardı, inşallah erkeklerde de olimpiyata gitmeyi başarırsak bizim için çok anlamlı olacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı, yükselen grafiğiyle Avrupa Şampiyonası'nda Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı kazandı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde halkımızın milli takımımızı yalnız bırakmayacağına inanıyorum. İnşallah orada elde edeceğimiz bir başarıyla da 2026'da Almanya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanırız. Ülke olarak buralarda olmamız gerekiyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmemiz gerekiyor. Bu yaz hem kadınlarımızın hem erkeklerimizin elde ettiği başarıyla basketbola geçmişten gelen ilgi ve alakanın arttığını çok net görüyoruz. İnşallah aynı çıkışı devam ettiririz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı'na teşekkür eden Hidayet Türkoğlu, sözlerini "Bizlere ve Türk basketboluna her anlamda sahip çıktınız ve her zaman yanımızda oldunuz. Sizler sayesinde ülkemize düşüncelerimizi ve fikirlerimizi yansıtabiliyoruz. Bu anlamda size ve daha sonra değerli genel müdürünüz ve bizim de yönetim kurulu üyemiz Serdar Bey'e buradan selamlarımızı ve teşekkürlerimizi iletelim. İnşallah başka projelerde tekrar sizi burada misafir etmek isteriz." diyerek tamamladı.