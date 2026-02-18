Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 88-67'lik skorla kazanan Anadolu Efes, adını yarı finale yazdırdı.
Lacivert-beyazlılar, yarı final mücadelesinde Beşiktaş GAİN ile karşılaşacak.
Mücadelenin çeyrekleri ise şu şekildeydi...
1. ÇEYREK: BAHÇEŞEHİR 4-24 ANADOLU EFES
2. ÇEYREK: BAHÇEŞEHİR 24-41 ANADOLU EFES
3. ÇEYREK: BAHÇEŞEHİR 41-58 ANADOLU EFES
4. ÇEYREK VE MAÇ SONUCU: BAHÇEŞEHİR 67-88 ANADOLU EFES
MAÇ SONU AÇIKLAMALAR