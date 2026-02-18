Ziraat Bankası Erkekler Basketbol Türkiye Kupası heyecanı sürüyor. TOFAŞ ile Beşiktaş GAİN, çeyrek final maçında kozlarını paylaşıyor.
TOFAŞ-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOFAŞ-Beşiktaş GAİN maçı, 18 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de başladı.
TOFAŞ-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?
TOFAŞ ile Beşiktaş GAİN arasındaki TBF Erkekler Türkiye Kupası maçı, A Spor kanalında canlı yayınlanıyor.
TOFAŞ-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NASIL İZLENİR?
TOFAŞ-Beşiktaş GAİN Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçı A Spor ekranlarında sporseverlerle buluşuyor. Aşağıda yer alan ekrandan canlı olarak izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
İŞTE MÜCADELENİN ÇEYREKLERİ
MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMALARI