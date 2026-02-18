Beşiktaş GAİN'de Ante Zizic ameliyat oldu!

Beşiktaş GAİN'de Hırvat basketbolcu Ante Zizic, ameliyat oldu.



Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Beşiktaş GAİN Takımımızın oyuncusu Ante Zizic, Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat oldu. Zizic'e, Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından elindeki kırık nedeniyle ameliyat yapıldı. Ante Zizic'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.