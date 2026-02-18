CANLI SKOR ANA SAYFA
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan ikinci kez baba olan Necip Uysal'a kutlama mesajı Beşiktaş'tan ikinci kez baba olan Necip Uysal'a kutlama mesajı 12:29
Ahmet Suat Özyazıcı vefatının 3. yılında anılıyor Ahmet Suat Özyazıcı vefatının 3. yılında anılıyor 12:25
Del Piero'dan flaş Osimhen yorumu! Del Piero'dan flaş Osimhen yorumu! 12:17
F.Bahçe, N. Forest maçına hazır! F.Bahçe, N. Forest maçına hazır! 12:03
Wesley Sneijder'den flaş Noa Lang sözleri! Wesley Sneijder'den flaş Noa Lang sözleri! 11:27
İtalyanlar mağlubiyetin faturasını Kenan'a kesti! İtalyanlar mağlubiyetin faturasını Kenan'a kesti! 11:18
Daha Eski
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! 09:34
Cimbom Devler Ligi'nde bir ilki başardı! Cimbom Devler Ligi'nde bir ilki başardı! 09:21
F.Bahçe evinde N. Forest'ı ağırlıyor! F.Bahçe evinde N. Forest'ı ağırlıyor! 08:56
"G.Saray'ın genetiği çok tuhaf!" "G.Saray'ın genetiği çok tuhaf!" 08:51
"Suda sönmeyen akşam güneşi gibiydi" "Suda sönmeyen akşam güneşi gibiydi" 08:48
G.Saray'ın Juve zaferi dış basında büyük ses getirdi! G.Saray'ın Juve zaferi dış basında büyük ses getirdi! 01:42
F.Bahçe, N. Forest maçına hazır!
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
Süper Loto kazanan numaralar 17 Şubat 2026
Boksör Adem Kılıçcı gözaltına alındı