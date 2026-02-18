Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçı şifresiz izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahne, nefesleri kesecek bir mücadeleye hazırlanıyor. Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes, tek maçlık eleme usulünde kozlarını paylaşacak. Mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Sinan Erdem Spor Salonu’nda hata yapmanın telafisi yok; kaybeden için turnuva defteri kapanacak. Bu nedenle iki ekip de parkeye yüksek tempo, sert savunma ve maksimum konsantrasyonla çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?