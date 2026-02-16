Ay-yıldızlılar, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda 27 Şubat Cuma günü TSİ 21.00'de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.
Milliler, 2 Mart Pazartesi günü 21.00'de ise Sırbistan'ı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.
A Erkek Milli Takımımızın 18 kişilik aday kadrosu da belli oldu.
Milli Takımımızda bulunan isimler şöyle: Berk İbrahim Uğurlu, Can Korkmaz, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, İsmail Cem Ulusoy, Malachi Flynn, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Yiğit Arslan, Yiğit Onan, Yiğitcan Saybir