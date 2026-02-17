Ziraat Bankası Türkiye Kupası kritik çeyrek final karşılaşmasında Safiport Erokspor ile Fenerbahçe Beko, yarı finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
SAFİPORT EROKSPOR-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko çeyrek final mücadelesi 17 Şubat Salı günü oynanıyor. Karşılaşma saat 20:30'da başladı.
SAFİPORT EROKSPOR-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İŞTE MÜCADELENİN ÇEYREKLERİ
MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMALAR