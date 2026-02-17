Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u konuk ediyor. Mücadele öncesi her iki takımın ısınma hareketlerini yaptığı anlarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Juventus karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayacak olan sarı kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi takımla sahada ısınmaya çıkmadı.