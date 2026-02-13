Turkish Airlines EuroLeague'de 6 maçlık galibiyet serisiyle liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe Beko, 28. hafta mücadelesinde Panathinaikos AKTOR deplasmanına çıkıyor. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi, sezonun ilk yarısında İstanbul'da kazandığı maçın rövanşını almak için sahaya çıkacak. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler ise galibiyet serisini 7 maça çıkararak zirvedeki konumunu pekiştirmeyi hedefliyor. Play-off yarışında kritik virajda olan Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynanacak bu dev mücadele, Avrupa basketbolunun en önemli randevularından biri olacak. Atina'daki zorlu atmosferde oynanacak karşılaşmanın canlı yayın detayları ve maç saati bilgileri haberimizde...

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Avrupa basketbolu, sezonun en beklenen randevularından birine sahne oluyor. Lider Fenerbahçe Beko, Yunanistan deplasmanında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR ile kozlarını paylaşıyor. Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde müthiş bir ivme yakalayan ve ligde çıktığı son 6 karşılaşmadan da zaferle ayrılan sarı-lacivertliler, bu formda grafiğini Atina'nın zorlu atmosferine taşımayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da 81-77 mağlup olduğu rakibinden rövanşı alarak zirvedeki yerini perçinlemek isteyen temsilcimiz, 19 galibiyetle girdiği bu kritik haftada hem serisini sürdürmek hem de play-off yolundaki en dişli rakiplerinden birine set çekmek için parkeye çıkıyor. Peki Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PANATHINAIKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'de haftanın maçı olarak gösterilen bu dev randevu, 13 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 6 maçlık galibiyet serisini korumak ve liderliğini perçinlemek amacıyla Atina deplasmanında parkeye çıkacak.

PANATHINAIKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanacak olan mücadele, Türkiye saati ile 22.15'te başlayacak. Zorlu atmosferiyle bilinen deplasmanda sarı-lacivertliler, gece yarısına doğru galibiyet sevincini taraftarlarına yaşatmayı hedefliyor.

PANATHINAIKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin nefesini kesecek olan bu kritik eşleşme, canlı yayınla ekranlara taşınacak. Panathinaikos-Fenerbahçe Beko karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus üzerinden naklen yayınlanacak.

HEDEF: SERİDE 7. HALKA

Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda oynadığı 26 karşılaşmada 19 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, serisini sürdürmeyi hedefliyor.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise 16 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Yunanistan temsilcisi, ligde oynadığı son mücadelede deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımına 78-62 mağlup oldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Yunan ekibi 81-77 kazanmıştı.