Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde İkas Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılılarda Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok mutluyuz, son maçlarda çok gol atıyoruz. Bu bize önemli motivasyon sağlıyor. Erken gol, kırmızı kart sonrası kontrol elimize geçti. Juventus'a hazırlanacağız. İnşallah o maçı da kazanıp yolumuza devam ederiz. Okan Hoca içeride yoğunlaşmamızı istiyor. Ben de içeri girmeye çalışıyorum ve iki maçta top geliyor. Şansım yaver gidiyor. İnşallah böyle devam eder. Galatasaray'ın artan performansı görüyoruz. Yeni oyuncular takıma fayda sağladı, rekabet arttı. Kontrollü bir şekilde kazanarak devam etmek istiyoruz."