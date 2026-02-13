Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga siftah yaptı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İkas Eyüpspor ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılıların ara transferde Casa Pia'dan kadrosuna kattığı Renato Nhaga, ilk kez İkas Eyüpspor karşısında sahaya çıktı ve siftah yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)