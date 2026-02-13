Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga siftah yaptı!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İkas Eyüpspor ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılıların ara transferde Casa Pia'dan kadrosuna kattığı Renato Nhaga, ilk kez İkas Eyüpspor karşısında sahaya çıktı ve siftah yaptı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 13.02.2026 - 21:29
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde ikas Eyüpspor'u ağırlayan Galatasaray'da, Casa Pia'dan 6.5 milyon euro bonservisle kadroya eklenen 18 yaşındaki Renato Nhaga, 58. dakikada Abdülkerim Bardakcı yerine oyuna dahil oldu.
Bu karşılaşmayla birlikte Nhaga, Galatasaray'da ilk kez süre aldı.
