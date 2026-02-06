EuroLeague'de geçtiğimiz hafta Valencia Basket karşısında aldığı 107-90'lık galibiyetle 9 maçlık mağlubiyet serisine son veren Anadolu Efes, 27. hafta mücadelesinde Litvanya'nın basketbol ekolü Zalgiris'i konuk etti.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı lacivert-beyazlılar, 92-82 kazanarak üst üste 2. galibiyetini elde etti.
Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'deki 27. müsabakasında 8. galibiyetini almış oldu.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:
Anadolu Efes 25-24 Zalgiris (İlk çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 47-45 Zalgiris (İkinci çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 65-67 Zalgiris (Üçüncü çeyrek sonucu)