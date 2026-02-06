Suudi Arabistan Pro Ligi'nde kritik bir mücadele yaşanacak. Christophe Galtier yönetimindeki Neom SC, 20. hafta mücadelesinde kendi evinde Al Riyadh'ı ağırlayacak. Sezonun ilk yarısını 25 puanla 9. sırada tamamlayan Neom SC, orta sıra hedeflerini tutturmayı başardı. Karşısında ise ligde kalma mücadelesi veren Al Riyadh bulunuyor. 12 puanla 16. sırada, küme düşme hattının tam üzerinde yer alan konuk ekip, bu zorlu deplasmandan mutlaka puan almak zorunda. İşte Neom SC-Al Riyadh maçının canlı yayın bilgileri...

Neom SC-Al Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

King Khalid Sport City Stadyumu'ndaki Neom SC-Al Riyadh mücadelesi, kağıt üzerinde ev sahibi ekibin üstünlüğüyle göze çarpıyor. Christophe Galtier'in disiplinli oyun anlayışıyla ligin dişli takımlarından biri haline gelen yerel temsilci, taraftar desteğini arkasına alarak oyunun kontrolünü maçın başından itibaren eline almayı planlıyor. Özellikle hücum hattındaki yıldızlarının yaratıcılığıyla rakip savunmanın kilidini açmayı hedefleyen ekip, üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor. Konuk ekip tarafında ise tablo biraz daha karamsar; sezon başından bu yana istikrar yakalamakta zorlanan ve kalesini gole kapatmakta güçlük çeken deplasman ekibi, bu zorlu sınavda önceliği katı savunma disiplinine verecek. Hızlı hücumlarla rakip kalede sürpriz aramayı amaçlayan Al Riyadh için bu maç, ligde kalma savaşı adına bir moral maçı niteliği taşıyor. İşte maçın canlı yayın bilgileri...

Neom SC-Al Riyadh MAÇI NE ZAMAN?

Neom SC-Al Riyadh maçı, 6 Şubat Cuma günü oynanacak.

Neom SC-Al Riyadh MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saati ile 17.25'te başlayacak.

Neom SC-Al Riyadh MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 20. haftasında oynanacak kritik mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.