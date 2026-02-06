Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets'ı 109-99 yenen Charlotte Hornets, galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Toyota Center'da oynanan maçta çaylak Kon Knueppel 24, LaMelo Ball 20 sayıyla Hornets'ı sırtlarken, Miles Bridges 18 sayı, Moussa Diabate 12 ribaunt kaydetti.
Hornets, bu galibiyetle 1998-99 sezonunda üst üste kazandığı 9 maçtan sonra tarihindeki en uzun seriyi yakaladı.
Başantrenör Ime Udoka'nın bitime 8 dakika kala as oyuncularını kenara çektiği Rockets'ta ise Kevin Durant 31 sayıyla en skorer isim oldu. Jabari Smith Jr. 17 sayı, 11'de 3 şut isabetiyle oynayan Alperen Şengün ise 7 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle maçı tamamladı.
İŞTE ALPEREN'İN PERFORMANSI
Alperen Şengün'ün Charlotte Hornets karşısındaki performansı ⬇️— NBA Türkiye (@NBATurkiye) February 6, 2026
🏀 7 sayı
💪 9 ribaund
🅰️ 5 asist
Charlotte Hornets, deplasmanda Houston Rockets'ı 109-99 mağlup etti. pic.twitter.com/9GwsCnaHZg