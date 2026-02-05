Fenerbahçe Beko, EuroLeague normal sezon 27'nci hafta maçında konuk olduğu Fransa'nın Paris Basketbol ekibini 92-90'lık skorla mağlup etti.



GALİBİYET SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI



EuroLeague'de 5 maçtır kazanan Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisi Paris Basketball'u yenmesi ile 6 maça çıktı. Temsilcimiz, EuroLeague'deki son mağlubiyetini 8 Ocak tarihinde Dubai Basketbol'a karşı deplasmanda 92-81'lik skorla almıştı. Fenerbahçe, bu sezon 19'uncu kez galip geldi. Paris Basketball ise bu sezon 19'uncu kez mağlup oldu.

ÇEYREK SKORLARI:



İLK ÇEYREK: PARİS BASKETBOL 23-21 FENERBAHÇE BEKO

2. ÇEYREK: PARİS BASKETBOL 45-40 FENERBAHÇE BEKO

3. ÇEYREK: PARİS BASKETBOL 68-62 FENERBAHÇE BEKO