Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague normal sezon 23. hafta maçında Hapoel Tel Aviv ile kozlarını paylaşıyor.

HAPOEL TEL AVIV-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes, EuroLeague normal sezon 23. hafta mücadelesinde 20 Ocak 2026 Salı günü, Hapoel IBI Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başladı.

HAPOEL TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Arena 8888 Sofya'da oynanıyor.

HAPOEL TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverler, karşılaşmayı S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı takip edebilirler.

ANADOLU EFES AVRUPA'DA 898. MAÇINA ÇIKIYOR

Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv karşısında Avrupa kupalarındaki 898. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında çıktığı 897 karşılaşmada 500 galibiyet ve 397 mağlubiyet aldı. Temsilcimizin Avrupa kupalarındaki galibiyet yüzdesi %55,7 olarak dikkat çekiyor.

EUROLEAGUE'DE 650. RANDEVU

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'de ise bu maçla birlikte 650. kez parkede oldu. EuroLeague tarihinde oynadığı 649 maçta 343 galibiyet ve 306 mağlubiyet alan Efes, organizasyonda %52,9'luk galibiyet oranı yakaladı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET

Anadolu Efes ile Hapoel IBI Tel Aviv, Avrupa kupalarında bugüne kadar üç kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda temsilcimiz iki galibiyet, Hapoel Tel Aviv ise bir galibiyet elde etti.

CANLI

1. PERİYOT: Hapoel Tel Aviv 0-0 Anadolu Efes