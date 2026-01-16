Euroleague'de heyecan dorukta! Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol ekibi Valencia Basket'i ağırlıyor. Ligde 13 galibiyet 7 mağlubiyetle 5. sırada bulunan sarı-lacivertliler, 14 galibiyetle 3. sıraya yerleşen Valencia karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Kazanılacak maç hem sıralamada yükselme hem de play-off'ta ev sahibi avantajı için büyük önem taşıyor. Yeni transfer Nando De Colo'nun ilk maçında forma giymesi beklenen karşılaşma, basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Fenerbahçe Beko-Valencia Basket maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Euroleague'de, normal sezonun en kritik haftalarından birine girilirken temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde taraftar desteğiyle bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Kritik 22. hafta mücadelesinde sarı-lacivertliler, ligin en formda ekiplerinden biri olan ve puan cetvelinin üçüncü basamağında yer alan Valencia Basket ile kozlarını paylaşacak. Oynadığı 20 karşılaşmada 13 kez sahadan gülen taraf olarak çıkan Fenerbahçe, rakibiyle arasındaki galibiyet farkını kapatmak için sahaya çıkarken; 14 galibiyetle hemen üst sırada yer alan Valencia ise İstanbul'dan galibiyetle dönerek zirve takibini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. İşte Fenerbahçe Beko-Valencia Basket maçı saati ve canlı yayın kanalı...

FENERBAHÇE BEKO-VELANCİA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko-Velancia Basket maçı 16 Ocak Cuma günü oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-VELANCİA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'nin 22. haftasında oynanacak Fenerbahçe Beko-Valencia Basket maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertli ekipte Bonzie Colson ve yeni transfer Chris Silva'nın sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nando De Colo'nun ise bu maçta kadroda olması bekleniyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İspanya'da oynanan mücadeleyi, Valencia Basket 94-79 galip tamamlamıştı.

Fenerbahçe Beko'da son durum

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 20 maçta 13 galibiyet elde etti. Son olarak Dubai Basketball'a konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibine 92-81'lik skorla mağlup oldu. Takımımızda Wade Baldwin 21, Talen Horton-Tucker 15 ve Mikael Jantunen 13 sayı ile oynadı.

Takımımız, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise oynadığı 15 maçta 13 galibiyet aldı. Son olarak Bahçeşehir Koleji'ni Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk eden ekibimiz sahadan 89-58'lik skorla galip ayrıldı. Dört oyuncumuzun çift haneli skor ürettiği mücadelede Chris Silva 17, Tarık Biberovic 13, Nando De Colo 13 ve Metecan Birsen 11 sayı ile oynadı.

Tedavileri devam eden Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Arturs Zagars, Bonzie Colson ve Chris Silva, Valencia Basket karşısında forma giyemeyecek.

Valencia Basket'te son durum

EuroLeague'de oynadığı 21 maçta 14 galibiyeti bulunan Valencia Basket, puan cetvelinin üçüncü sırasında yer alıyor. Son olarak AS Monaco'yu konuk eden rakibimiz sahadan 101-92'lik skorla mağlup ayrıldı. Valencia'da Kameron Taylor 18, Darius Thompson 17, Jean Montero 15 ve Nathan Reuvers 12 sayı ile oynadı.

ACB Ligi'nde oynadığı 15 maçta 12 galibiyet alan Valencia, puan cetvelinde ikinci sırada yer alıyor. Son olarak 10. hafta erteleme maçında Casademont Zaragoza'yı evinde konuk eden Valencia rakibini 115-73'lük farklı skorla geçti. Yedi oyuncunun çift haneli skor ürettiği Valencia'da Jean Montero 21, Sergio De Larrea ve Omari Moore 14, Matthew Costello 13, Brancou Badio 12, Jaime Pradilla 11 ve Xabi Lopez-Arostegui 10 sayı üretti.