EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, sezonun 20. haftasında Fransa'nın yükselen ekiplerinden Paris Basketbol'u İstanbul'da konuk ediyor. Avrupa arenasında zorlu bir dönemden geçen ve son 3 maçından parkeden boynu bükük ayrılan lacivert-beyazlılar, taraftar desteğini arkasına alarak bu negatif seriyi kırmanın hesaplarını yapıyor. Kritik maçın canlı skor takibine is haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANLI:
Anadolu Efes 21-19 Paris Basketbol (İlk çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 39-40 Paris Basketbol (İkinci çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 39-40 Paris Basketbol (Üçüncü çeyrek oynanıyor)
ANADOLU EFES-PARIS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes-Paris Basketbol maçı, 7 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da başladı. Anadolu Efes-Paris Basketbol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.
895. RANDEVU
Anadolu Efes, Paris Basketbol karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 895. kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 894 karşılaşmada 500 galibiyet, 394 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 647. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 646 müsabakanın 343'ünü kazanırken 303'ünde sahadan yenik ayrıldı.