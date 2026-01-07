Anadolu Efes-Paris Basketbol CANLI İZLE

EuroLeague'de zor günler geçiren Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Paris Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Üst üste 3 mağlubiyet alan ve 17. sıraya kadar gerileyen lacivert-beyazlılar için bu maç adeta çıkış fırsatı niteliğinde. Kendisiyle aynı galibiyet sayısına sahip Fransız ekibini devirmek isteyen Anadolu Efes, hem morali yükseltmek hem de alt sıralardan kurtulmak için sahaya çıktı. Zorlu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...