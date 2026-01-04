Alperen Şengün talihsizlik yaşadı! Maçın 52. saniyesinde sakatlık yaşayarak oyunu terk etti

NBA'de Houston Rockets'ın Dallas Mavericks'e konuk olduğu mücadelenin henüz ilk dakikasında sakatlanan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, oyunu terk etmek zorunda kaldı.

NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Dallas Mavericks ile karşı karşıya geldi.

Mavericks, mücadeleden 110-104 galip ayrılırken Rockets cephesinde gecenin en üzücü anı maçın hemen başında yaşandı. Alperen Şengün, karşılaşmanın henüz 52. saniyesinde ribaund mücadelesi sırasında ayağının üzerine ters basarak yerde kaldı.

Sağ ayak bileğini burkan milli yıldız, topallayarak kenara geldi ve ilk müdahalenin ardından soyunma odasına gitti. Şengün, maçın geri kalan bölümünde forma giyemedi.

Dallas ekibinde Anthony Davis 26 sayı ve 12 ribaundla galibiyetin mimarı olurken, Rockets'ta Alperen'in yokluğunda Kevin Durant'ın 34 sayı, 7 ribaundluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

MR SONUÇLARI BEKLENİYOR

Alperen Şengün'ün aynı ayak bileğiyle ilgili daha önce de sakatlık geçmişi bulunuyor. Milli basketbolcu, 2023-24 sezonunda Mart ayında yaşadığı 3. derece burkulma nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kalmıştı.

Şengün'ün son durumu, yapılacak MR kontrollerinin ardından netlik kazanacak.