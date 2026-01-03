Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında sahasında Fenerbahçe İstanbul Jet'i ağırladı.
Galatasaray Fuzul derbide Fenerbahçe İstanbul Jet'i mağlup etti! İşte maçın özeti
Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında evinde Fenerbahçe İstanbul Jet'i 83-67 mağlup etti.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 03.01.2026 - 16:16
Sarı kırmızılılar, Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan maçı 83-67 kazandı.
İşte çeyrek skorları:
1. Çeyrek: 24-22
2. Çeyrek: 42-39
3. Çeyrek: 67-54
4. Çeyrek: 83-67
