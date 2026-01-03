Beşiktaş BOA evinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti! İşte maçın özeti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş BOA, evinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 84-75'lik skorla mağlup etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş BOA, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşılaştı.

Siyah beyazlılar mücadeleden 84-75'lik skorla galip ayrıldı. Beşiktaş BOA bu sonuçla ligde üst üste 2. kez kazanmış oldu.

MAÇTAN DETAYLAR:

Beşiktaş maça; Pelin Derya Bilgiç, Samantha Whitcomb, İdil Saçalır, Brianna Fraser ve Maria Fasoula beşiyle başladı.

Siyah beyazlılar müsabakanın ilk çeyreğini 19-24 geride geçti. Beşiktaş, ilk yarıyı da 41-42 geride tamamladı.

Final periyoduna 68-66 önde giden Beşiktaş BOA, karşılaşmadan 84-75 galip ayrıldı.