Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş BOA, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşılaştı.
Siyah beyazlılar mücadeleden 84-75'lik skorla galip ayrıldı. Beşiktaş BOA bu sonuçla ligde üst üste 2. kez kazanmış oldu.
MAÇTAN DETAYLAR:
Beşiktaş maça; Pelin Derya Bilgiç, Samantha Whitcomb, İdil Saçalır, Brianna Fraser ve Maria Fasoula beşiyle başladı.
Siyah beyazlılar müsabakanın ilk çeyreğini 19-24 geride geçti. Beşiktaş, ilk yarıyı da 41-42 geride tamamladı.
Final periyoduna 68-66 önde giden Beşiktaş BOA, karşılaşmadan 84-75 galip ayrıldı.