ASVEL-Anadolu Efes MAÇI | CANLI (EuroLeague)

EuroLeague’in 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda ASVEL’e konuk oluyor. Turnuvada 6 galibiyetle 16. sırada yer alan lacivert-beyazlılar, 4 galibiyetle ligin son sırasında bulunan Fransız ekibi karşısında kazanarak çıkış arıyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.