Turkish Airlines EuroLeague'in 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, ASVEL'e konuk oluyor.
Topladığı 6 galibiyetle 16. sırada bulunan Anadolu Efes, 4 galibiyetle ligin 20. ve son sırasında bulunan Fransız ekibi ASVEL karşısında galibiyet arıyor.
Bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ASVEL-Anadolu Efes MAÇI HANGİ KANALDA?
ASVEL-Anadolu Efes maçı, 22.45'te başladı ve S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
SKORU GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
ASVEL: 41
ANADOLU EFES: 41
(İlk yarı sonucu)