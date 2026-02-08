Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 19. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Beko konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i Wade Baldwin'in bitime 2.4 saniye kala attığı basketle 79-77 mağlup etti.
Bu sezonki 17. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü. 8. mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar ise 7. sırada kaldı.
ÇEYREK SKORLARI
İLK ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 13-20 Galatasaray MCT Technic
İKİNCİ ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 32-33 Galatasaray MCT Technic
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 52-57 Galatasaray MCT Technic
Fenerbahçe Beko: Khem Birch 7, Nicolo Melli 6, Talen Horton Tucker 12, Tarık Biberovic 21, Brandon Boston Jr. 6, Wade Baldwin 7, Onuralp Bitim 6, Jantunen 5, Nando De Colo 8, Metecan Birsen 1
Galatasaray MCT Technic: Fabian White 6, James Palmer 16, Gillespie 10, Can Korkmaz 7, John Petrucelli 5, Errick McCollum 5, Jerome Robinson 14, John Meeks 7, Buğrahan Tuncer 5, Muhsin Yaşar 6, Rıdvan Öncel 1