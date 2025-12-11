Valencia - Anadolu Efes | CANLI

EuroLeague'de 15. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Valencia ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden ulaşabilirsiniz...
Valencia 6-6 Anadolu Efes (İlk çeyrek oynanıyor)
VALENCIA BASKET - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
Anadolu Efes 15. hafta maçında 11 Aralık Perşembe günü İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk oluyor.
VALENCIA-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Roig Arena'da oynananan maç TSİ 22:30'da başladı.
VALENCIA-ANADOLU EFES BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.