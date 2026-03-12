EuroLeague'in 31. haftasında Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında kritik bir mücadeleye çıktı. Sezonun geri kalanında her maçın hayati önem taşıdığı lacivert-beyazlılar, 9 galibiyet 21 mağlubiyetle 19. sırada bulunuyor ve üst sıralara tırmanmak için galibiyete ihtiyaç duyuyor. Bayern Münih ise Almanya'da oynanan zorlu mücadele öncesi 13 galibiyet 17 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor. Bayern Münih-Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague'in 31. haftasında Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında kritik bir maça çıktı. Bu sezon temsilcimiz, 9 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 19. sırada bulunuyor ve her maç üst sıralara yükselmek için hayati önem taşıyor. Almanya'da 13 galibiyet 17 mağlubiyeti bulunan Bayern Münih karşısında zorlu bir mücadele bekleyen Anadolu Efes, galibiyet serisine başlamak istiyor. Bayern Münih-Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ÇEYREK SKORLARI

İLK ÇEYREK: Bayern Münih 17-14 Anadolu Efes

2. ÇEYREK: Bayern Münih 39-26 Anadolu Efes (Haberimiz güncellenmektedir)

BAYERN MUNIH-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 31. haftasında oynanan Bayern Münih-Anadolu Efes maçı 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 22.30'da başladı.

BAYERN MUNIH-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

SAP Garden'da oynanan Bayern Münih-Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BAYERN MUNIH İLE ANADOLU EFES ARASINDA 6. RANDEVU

EuroLeague'in 31. haftasında karşı karşıya gelen hazırlanan Bayern Münih ile Anadolu Efes 16. kez rakip oldu. Daha önce oynanan 9 karşılaşmayı Anadolu Efes kazanırken, 6 mücadeleyi ise Bayern Münih üstün tamamladı.