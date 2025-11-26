Emlak Konut Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nun altıncı ve son haftasında 27 Kasım Perşembe günü Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak. İşte detaylar...

Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Sırp ekibi grupta namağlup ilk sırada bulunurken, Emlak Konut ise 4 galibiyet ve 1 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.

Grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyen iki takım da play-off turuna yükselmeye daha önce hak kazanmıştı.