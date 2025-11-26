Emlak Konut FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda Kızılyıldız’a konuk olacak
Emlak Konut Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nun altıncı ve son haftasında 27 Kasım Perşembe günü Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 26.11.2025 - 10:46 Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 - 11:09
Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Sırp ekibi grupta namağlup ilk sırada bulunurken, Emlak Konut ise 4 galibiyet ve 1 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.
Grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyen iki takım da play-off turuna yükselmeye daha önce hak kazanmıştı.