NBA'de Thunder seriyi uzatırken Lakers ve Raptors kazanmaya devam etti!

NBA’de gecenin öne çıkanlarında Thunder galibiyet serisini 9 maça çıkarırken, Lakers Utah’ta zorlu mücadeleyi kazandı; Raptors ise Nets’i de geçerek son 3 yılın en uzun galibiyet serisini yakaladı. İşte detaylar...