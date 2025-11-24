FIBA ve CIES 2025 Uluslararası Basketbol Transfer Raporu’nu yayımladı

2024-2025 sezonunda uluslararası basketbol transferleri rekor kırdı: 13 bin 555 transferle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı. Türkiye’de genç oyuncuların süreleri sınırlı kalırken, liglerde yabancı oyuncu oranı ve temsil edilen milliyet çeşitliliği dikkat çekti. İşte detaylar...