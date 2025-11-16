Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Anadolu Efes'i 78-75 mağlup etti.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise 2. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Halil Erkoç

Anadolu Efes: Loyd 25, Cordinier 4, Şehmus Hazer 14, Ercan Osmani 22, Dessert, Weiler-Babb 5, Smits 3, Swider, David Mutaf, Erkan Yılmaz, Jones 2

Bahçeşehir Koleji: Flynn 23, İsmet Akpınar, Homesley 14, Cavanaugh 14, Williams 14, Koprivica 3, Mitchell 5, Kenan Sipahi 5, Hale

1. Periyot: 22-15

Devre: 40-41

3. Periyot: 58-58

Beş faulle çıkan: 39.54 Weiler-Babb (Anadolu Efes)