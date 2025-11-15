Anadolu Efes'te EuroLeague'in 11. haftasında oynanan Bayern Münih karşılaşmasında sakatlanan kaptan Shane Larkin'in durumu belli oldu. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dün oynadığımız Bayern Münih karşılaşmasında sol kasık bölgesinde tendon yaralanması meydana gelen Kaptanımız Shane Larkin, sahalardan yaklaşık 8 hafta uzak kalacak." ifadelerine yer verildi.
