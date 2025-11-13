Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında Almanya'da konuk ettiği İsrail takımı Hapoel IBI'yi 74-68 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, takım ruhunun ve her oyuncunun katkısının maçı kazandırdığını söyledi.

Münih'te bulunan SAP Garden'da oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, takımı ve taraftarları tebrik ederek sözlerine başladı.

Tribünlere gelen taraftarlara teşekkür eden Jasikevicius, "Farklı bir ülkede bize iç saha atmosferini yaşatmayı başardılar. Böyle bir desteği alabildiğimiz için çok şanslı hissetmeliyiz. Bizim için çok iyi iki maç oldu. Atılan sayılardan, oynanan oyunlardan farklı olarak takım ruhu, her oyuncunun takıma katkısı harikaydı. Herkes sadece skor üreterek değil, farklı şekillerde katkı verdi. Bunun dışında 2 ofansif olarak çok iyi takımı kendi ortalamalarının çok altında tutarak kazandık. Harika bir haftaydı ama bununla tatmin olmamalıyız. Henüz istediğimiz yerden uzaktayız. Oraya ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bugün gerçek bir takım gibi gözüktük." ifadelerini kullandı.

Takımın savunma anlamında her şeyini ortaya koyduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Sezonun bu bölümünde her zaman aynı şeyi söylüyorum. Çok çalışarak, vücudunuzu ortaya koyarak, efor ortaya koyarak kazanabilirsiniz. Ofansif olarak bu dönemde harika olamayız, birçok takım aynı durumu yaşıyor ama savunmada mücadele ederek, ortadaki toplara atlayarak kazanabilirsiniz. Biz de bunu yapıyoruz." açıklamasını yaptı.

Hapoel IBI karşısında oynadığı oyunla dikkati çeken Onuralp Bitim'le ilgili de konuşan Jasikevicius, şunları söyledi:

"Kesinlikle anlatmaya çalıştığımız bu. Sahaya adım atan herkes kendi karakterini ve takıma nasıl katkı sağlayacağını bilmeli. Sadece Onuralp değil herkes bunu bilmeli. Bazen 2 faul yapıyorsunuz, bu 2 faul rakipten 6 sayı almanıza, 6 sayı engellemenize yarıyor. Bu sayede maçlar kazanıyorsunuz. Sahaya adım atan bütün oyuncular bunu anlamalı. Avrupa basketbolunda şampiyonluk ve büyük başarılar, böyle ufak detaylarla geliyor."