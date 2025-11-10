Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta başantrenör Ime Udoka, milli oyuncu Alperen Şengün'ün Avrupalı yıldızlarla karşılaştığında her zaman ekstra performans sergilediğini söyledi.

Rockets'ın deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 122-115 yendiği maçtan sonra konuşan Udoka, "Bu rekabetlerde gurur var, çünkü birbirlerini yıllardır tanıyorlar. Birbirlerini iyi tanımaları ve çok fazla maç yapmış olmaları, maçı biraz daha yoğun hale getiriyor. Doncic ve bu tür oyuncularla karşılaşmalarda her zaman ekstra bir şey olur." diye konuştu.

Alperen Şengün'ün Giannis Antetokounmpo'yu çok iyi savunduğunu belirten Udoka, "O ve Kevin Durant birbirlerini çok iyi tamamladılar ve dördüncü çeyrekte büyük bir başarı elde ettiler." dedi.

Rockets'ta, 39 dakika süre alan Alperen Şengün, 23 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle oynadı. Antetokounmpo ise 37 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistle maçı tamamladı.