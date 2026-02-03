CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Sane'den G.Saray'a müjdeli haber! Sane'den G.Saray'a müjdeli haber! 17:11
F.Bahçe'den rekor teklif hazırlığı! F.Bahçe'den rekor teklif hazırlığı! 17:03
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 16:23
N'Golo Kante transferinde yeni iddia! N'Golo Kante transferinde yeni iddia! 16:20
Trabzonspor-Fethiyespor maçı detayları Trabzonspor-Fethiyespor maçı detayları 15:45
G.Saray'dan resmi teklif! G.Saray'dan resmi teklif! 15:04
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! 14:45
Kocaeli'den F.Bahçeli yıldız için TFF'ye başvuru! Kocaeli'den F.Bahçeli yıldız için TFF'ye başvuru! 14:33
F.Bahçe'den Kante ve En-Nesyri açıklaması! F.Bahçe'den Kante ve En-Nesyri açıklaması! 14:17
Yıldız isim için gelen teklife G.Saray'dan ret! Yıldız isim için gelen teklife G.Saray'dan ret! 13:50
Galatasaray 3. transferini bitirdi! Galatasaray 3. transferini bitirdi! 13:31
Kante ve En-Nesyri transferlerinde beklenmedik gelişme! Kante ve En-Nesyri transferlerinde beklenmedik gelişme! 12:27
Kante'den Al Ittihad'a rest!
F.Bahçe'den rekor teklif hazırlığı!
Sayısal Loto sonuçları belli oldu | 2 Şubat 2026
Mountain climber nasıl yapılır?