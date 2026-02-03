Kante'den Al Ittihad'a rest! Transfer gerçekleşmeyince...
Fenerbahçe'ye transferi Al Ittihad'ın sisteme yanlış evrak yüklemesi sonrası gerçekleşmemesi sonrası N'Golo Kante'den rest geldi. Fransız oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kulüp yönetimine baskı yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için dört koldan bastırdığı ve hatta sağlık kontrollerinden geçirdiği N'Golo Kante'de flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertli ekibe transferinin Al Ittihad'ın sisteme yanlış evrak yüklemesi nedeniyle yetişmemesi sonrası Fransız oyuncunun kulübüne rest çektiği öğrenildi.
İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre, Kante bugün yapılan Al Ittihad antrenmanına çıkmayı reddetti.
Fransız oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için antrenmanlara çıkmayarak ve kulüp yönetimine baskı yapacağı bilgisi paylaşıldı.
KANTE TRANSFERİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?
Fenerbahçe'nin transfer sürecine ilişkin yaptığı resmi açıklamada Kante ile anlaşma sağlandığı, sağlık kontrollerinin tamamlandığı ve kulübün üzerine düşen tüm yükümlülükleri eksiksiz yerine getirdiği duyurulmuştu.
Fakat Al Ittihad'ın transfer sistemine bilgilerini hatalı girmesi nedeniyle transferin, sarı-lacivertli kulüpten bağımsız olarak tescil edilemediği belirtilmişti.
Açıklamada ayrıca, FIFA nezdinde yapılan görüşmelere ve ek süre taleplerine rağmen Al Ittihad cephesinden gerekli adımların atılmadığı da vurgulandı.
Fenerbahçe şimdi FIFA'nın konuyla ilgili vereceği kararı bekliyor.