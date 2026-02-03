Felix Correia KİMDİR? Correia kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri
Hızı, atletik gücü ve teknik becerileriyle modern futbolun öne çıkan isimleri arasında gösterilen Felix Correia, ara transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Türk kulüplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Futbol kariyerini Fransa'da sürdüren genç oyuncu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen futbolseverler, "Felix Correia kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt arıyor. Bununla birlikte Correia'nın güncel piyasa değeri, istatistikleri ve kariyer yolculuğu da büyük merak konusu. İşte Felix Correia hakkında öne çıkan detaylar...
Atletizmi, teknik kapasitesi ve yüksek temposuyla modern futbolun öne çıkan yetenekleri arasında gösterilen Felix Correia, ara transfer döneminin sonlarına yaklaşılırken Türk kulüplerinin radarında yer almayı sürdürüyor. Kariyerine Fransa'da devam eden genç futbolcu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen futbolseverler, "Felix Correia kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt arıyor. Bununla birlikte Correia'nın güncel piyasa değeri, istatistikleri ve kariyer yolculuğu da merak konusu. İşte Felix Correia'nın futbol serüvenine dair öne çıkan başlıklar...
FELIX CORREIA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Felix Correia, 22 Ocak 2001 tarihinde Portekiz'in Lizbon bölgesinde dünyaya geldi. Profesyonel futbolculuk kariyerine Lille'de devam eden 25 yaşındaki Correia, 1,78 metre boyu ile dikkat çekiyor. Atletik yapısı ile hücum yollarında etkili bir isim olan Felix Correia, sol kanat mevkisinde forma giyiyor. Genellikle sağ ayağını kullanan başarılı futbolcu, ayrıca sağ kanat ve on numara bölgelerinde de forma giyiyor.
FELIX CORREIA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Manchester City'de başlayacan Felix Correia'nın oynadığı takımlar şunlar:
2019–2020 Manchester City 2019–2020 Jong AZ (Kiralık) 2020–2024 Juventus 2020–2024 Juventus U23 2021–2022 Parma (Kiralık) 2023 Marítimo (Kiralık) 2023–2024 Gil Vicente (Kiralık) 2024–2025 Gil Vicente 2025– Lille
FELIX CORREIA İSTATİSTİKLERİ
İngiltere, Hollanda, İtalya ve Fransa'da önemli maçlara çıkan Felix Correia'nın istatistikleri şu şekilde:
-195 maç -32 gol -29 asist
Portekiz Milli Takımı'nda henüz süre bulamayan Felix Correia, alt yaş kategorilerinde 21 karşılaşmada süre buldu. Bu maçlarda 3 defa rakip fileleri havalandıran Correia, 4 kez gol pası verdi.
FELIX CORREIA PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Felix Correia piyasa değeri 10 milyon euro.