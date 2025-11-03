Galatasaray MCT Technic FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Würzburg Baskets'e konuk oluyor!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun dördüncü haftasında 4 Kasım Salı günü Almanya'nın Würzburg Baskets takımına konuk olacak.

Tectake Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Grubunda oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, son olarak Würzburg Baskets'i evinde 89-83 mağlup etti. Galatasaray E Grubu'nda lider konumda bulunuyor.

Geride kalan haftalarda 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Almanya temsilcisi ise 2. sırada yer alıyor.