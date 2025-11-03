A Kadın Milli Takımımız, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında 11 Kasım Salı günü İstanbul'da çalışmalarına başlayacak.
2025 yazında düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı yedinci sırada tamamlayan millilerimiz, bu sonuçla 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yer alma hakkı elde etmiş, aynı zamanda 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri İkinci Turuna katılmaya hak kazanmıştı.
Bu doğrultuda Kasım Penceresi'ni en iyi şekilde değerlendirmek isteyen A Kadın Milli Takımımız, 11 – 16 Kasım tarihleri arasında hazırlıklarını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde sürdürecek. Başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde gerçekleştirilecek kamp, Dünya Kupası yolculuğumuzun ilk adımını oluşturacak.
Ay-yıldızlılarımızın teknik, idari ve sporcu kadrosu şu şekilde: