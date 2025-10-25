NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk ettiği Detroit Pistons'a 115-111'lik skorla kaybetti. Müsabakada Alperen 17 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla oynadı.

NBA'de normal sezon 12 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets evinde karşılaştığı Detroit Pistons'a 115-111'lik skorla mağlup oldu. Bu sezon 2. maçından da yenilgiyle ayrılan Houston'da Alperen 17 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla oynarken, Kevin Durant da 37 sayı, 4 ribaund ile mücadele etti. Ligdeki ilk galibiyetini elde eden Detroit'te ise Cade Cunningham 21 sayı, 9 asist ve Ausar Thompson da 19 sayı, 4 asistle ön plana çıktı.