NBA'de dün gece oynanan karşılaşmada Utah Jazz evinde Houston Rockets'ı 133-125'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmada 31 sayı, 8 ribaund, 14 asist, 5 blok ve 2 top çalma kaydeden milli basketbolcu Alperen Şengün, mağlubiyetin önüne geçemedi. Milli basketbolcu yaptığı 14 asistle kişisel kariyer rekorunu da kırmış oldu.