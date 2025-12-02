NBA'de dün gece oynanan karşılaşmada Utah Jazz evinde Houston Rockets'ı 133-125'lik skorla mağlup etti.
Karşılaşmada 31 sayı, 8 ribaund, 14 asist, 5 blok ve 2 top çalma kaydeden milli basketbolcu Alperen Şengün, mağlubiyetin önüne geçemedi. Milli basketbolcu yaptığı 14 asistle kişisel kariyer rekorunu da kırmış oldu.
✨ Alperen Şengün'ün Utah Jazz karşısındaki performansı!— A Spor (@aspor) December 2, 2025
🏀 31 sayı
💪 8 ribaund
🅰️ 14 asist (kariyer rekoru)
🧤 2 top çalma
❌ 5 blok
🎯 12/19 saha içi isabetipic.twitter.com/JXxqyQpeO0