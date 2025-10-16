Basketbolda Avrupa Ligi'nin 5. hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, evinde Alman rakibi Bayern Münih'i ağırlıyor. Fenerbahçe - Bayern Münih mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
CANLI:
Fenerbahçe Beko 14-20 Bayern Münih (İlk çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Beko 37-32 Bayern Münih (İkinci çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Beko 51-44 Bayern Münih (Üçüncü çeyrek oynanıyor)
FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MUNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı 16 Ekim Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.