Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 4. haftasında ligin yeni takımı Dubai Basketbol'u konuk ediyor. Sarı lacivertliler zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol müsabakasının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

CANLI:

Fenerbahçe Beko 20-25 Dubai Basketbol (İlk çeyrek sonucu)

Fenerbahçe Beko 31-46 Dubai Basketbol (İkinci çeyrek sonucu)

FENERBAHÇE BEKO - DUBAI BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

F.BAHÇE BEKO SON 2 MAÇTIR KAYBEDİYOR!

Sezona 96-77'lik Paris Basketbol galibiyetiyle başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, ardından çıktığı 2 maçta önce Zalgiris Kaunas'a deplasmanda 84-81, ardından iç sahada Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu.

Dubai Basketbol da sarı-lacivertlerle benzer bir performans sergiledi. Sezonun ilk maçında sahasında Partizan'ı 89-76 yenen Dubai Basketbol, ardından çıktığı 2 deplasman maçında önce AS Monaco'ya 103-81, ardından Olympiakos'a 86-67 kaybetti.

Geçen sezon Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk yaşayan milli basketbol Sertaç Şanlı'yı kadrosuna katan Dubai ekibi, Dzanan Musa transferiyle de dikkati çekmişti.