Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2'nci hafta karşılaşmasında Aliağa Petkim Spor'u ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu sarı-lacivertliler 31-27 önde kapattı. İkinci periyotta farkı 19 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe, devreye 60-41 önde girdi. Üçüncü periyodu baskın oyunuyla 82-66'yla geçen Fenerbahçe, parkeden de 105-83 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 25 sayı üreten Talen Horton-Tucker oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko ilk galibiyetini, Aliağa Petkim Spor ise ilk yenilgisini aldı.
Yayın Tarihi: 06.10.2025 - 21:50
