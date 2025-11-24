Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, lider Beşiktaş'ın altyapısından yetişen genç guard Yağız Aksu'yu kiraladı. Geçen yıl Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) şampiyon olan siyah-beyazlıların kadrosunda yer alan 19 yaşındaki Yağız'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak Manisa ekibinde forma giyeceği belirtildi.
Yayın Tarihi: 24.11.2025 - 14:15