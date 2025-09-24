Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko kazandı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 85-83 galip tamamlayarak kupanın sahibi oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi X hesabından kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM: