Panathinaikos - Anadolu Efes maçı CANLI (THY EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague play-off maçında Panathinaikos ile temsilcimiz Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Normal sezonun son maçında Yunan ekibine karşı 104-89'luk skorla mağlubiyet alan Anadolu Efes, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Panathinaikos'a karşı 3 galibiyet alarak adını Dörtlü Final'e yazdırmayı hedefleyen temsilcimiz, Luca Banchi yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor. Milli takım başantrenörü Ergin Ataman'ın eski takımına karşı vereceği sınav basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2025- 21:30 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025- 22:57