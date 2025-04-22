Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı CANLI (THY EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague play-off ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Paris Basketbol karşı karşıya karşıya geliyor. Normal sezonda etkili bir performans gösteren sarı-lacivertliler, Sarunas Jasikevicius önderliğinde maçı kazanan taraf olmayı hedefliyor. İç saha avantajını kullanarak mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Fenerbahçe, 3 galibiyete ulaşarak Dörtlü Final'e kalmak istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2025- 20:40 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025- 21:19