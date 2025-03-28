Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı CANLI (THY EuroLeague)

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 32. haftasında sahasında Baskonia'yı konuk ediyor. Kanarya bu kritik mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe Beko-Baskonia maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2025- 20:37