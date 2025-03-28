Temsilcimiz Fenerbahçe Beko çift maç haftasında Baskonia'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.
Tarihinde 10. kez Play-Off'a kalmayı garantileyen Kanarya'da şimdiki hedef Play-Off'larda saha avantajı üstünlüğünü elde etmek.
O nedenle Fenerbahçe ilk 4 takım arasında kalmaya çalışacak.
Sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde ilk 4 sıradaki yerini garantileyecek.
CANLI PERİYOT SONUÇLARI:
1.Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko-Baskonia
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FENERBAHÇE BEKO-BASKONIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı TSİ 20.45'te başladı. Bu mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.