Partizan-Anadolu Efes | CANLI

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 30. haftada temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk oluyor. Partizan-Anadolu Efes maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 30. haftada temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk oluyor. Partizan-Anadolu Efes maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

PARTIZAN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Partizan - Anadolu Efes saat 22.45'te başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

PARTIZAN 12-12 ANADOLU EFES | 1. PERİYOT OYNANIYOR

AVRUPA'DA 866. RANDEVU

Anadolu Efes, Partizan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 866. randevusuna çıktı.