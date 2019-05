EuroLeague'de Final Four heyecanı başlıyor!

Türk basketbol tarihinde bir ilkin yaşanacağı Turkish Airlines EuroLeague Final Four heyecanı yarın başlıyor.

Tarihte ilk kez aynı anda iki Türk takımı Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Final Four'da mücadele edecek. Her yıl Avrupa'nın farklı bir ülkesinde gerçekleştirilen organizasyon, bu sezon 17-19 tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde yapılacak.

Final Four 'da Rusya'nın CSKA Moskova ekibi ile İspanya temsilcisi Real Madrid karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ile de Anadolu Efes finale çıkmak için mücadele edecek.



Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşması yarın TSİ 19.00'da, CSKA Moskova - Real Madrid mücadelesi ise TSİ 22.00'de başlayacak.

Kazanan takımlar 19 Mayıs Pazar günü finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük mücadelesi verecek.



ANADOLU EFES 18 YIL SONRA YENİDEN FINAL FOUR'DA

Turkish Airlines EuroLeague tarihinde Final Four organizasyonuna katılan ilk Türk takımı olan Anadolu Efes, 18 yıl aradan sonra yeniden Final Four'da mücadele edecek. Tarihinde 1999-2000 ve 2000-2001'de (Suprolig) Final Final oynama başarısı gösteren Lacivert-beyazlı takım, 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi'nde ise ilk kez son 4 takımın yer alacağı organizasyona kalma başarısı gösterdi.



ERGİN ATAMAN'IN 3'ÜNCÜ FINAL FOUR'U

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, 3'üncü kez EuroLeague Final Four'a katılacak.

1999-2000 sezonunda o dönemli adıyla Suprolig'de mücadele eden Anadolu Efes'i çalıştıran Ataman, takımını Final Four'a çıkardı. Ardından İtalyan ekibi Montepaschi Siena'nın başında 2002-2003 sezonunda Final Four'a katılma başarısı gösterdi.

Ergin Ataman, 3'üncü Final Four'unu da Anadolu Efes'in başında bu sezon gerçekleştirecek.



ATAMAN'IN BAŞARILARI

Tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman'ın kariyerinde öne çıkan diğer başarıları ise şöyle;

- Beşiktaş ile 37 sene sonra lig şampiyonluğu

- Beşiktaş ile EuroChallenge şampiyonluğu

- Galatasaray ile 23 sene sonra lig şampiyonluğu

- Galatasaray ile Türk basketbol tarihinin ilk EuroCup şampiyonluğu

- Anadolu Efes ile 18 sene sonra EuroLeague'de Final Four



ANADOLU EFES BURAYA NASIL GELDİ?

Anadolu Efes, EuroLeague normal sezonunda 30 maçta 20 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak sezonu 4'üncü sırada noktaladı ve play-off'a saha avantajıyla girdi. Play-off çeyrek final serisinde 5'inci Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelen İstanbul ekibi, 5 maç sonunda 3-2'lik sonuçla adını Final Four'a yazdırdı.



FENERBAHÇE BEKO ÜST ÜSTE 5'İNCİ KEZ FINAL FOUR'DA

Fenerbahçe Beko, üst üste 5'inci kez Final Four'da mücadele edecek. Organizasyonda geride kalan üç sezonda final oynayan Sarı-lacivertli ekip, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Final Four'da önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i, sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti ve şampiyonluğa ulaştı.

OBRADOVIC FARKI

Fenerbahçe, 2013 yılında Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in göreve başlamasıyla yükselişe geçti.

EuroLeague'i 1'i Fenerbahçe'yle olmak üzere 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan ve Avrupa Ligi yönetimi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen Obradovic, sarı lacivertli takımda 6'ncı sezonunda da başarılarına yenisini ekliyor. Fenerbahçe Beko, bu 6 sezonun 5'inde de son 4'e kalmayı başardı.



EuroLeague'de 24'üncü sezonunu geçiren Obradovic, 18'inci kez Final Four'a kalma başarısı gösterdi. Fenerbahçe Beko'yu 5'inci kez son 4'e getiren Obradovic, Panathinaikos'u 8, Real Madrid'i 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yı ise birer kez Final Four'a taşıdı.

Obradovic, daha önce Final Four'da 9 şampiyonluğun yanı sıra 3 kez ikincilik, 2 kez üçüncülük ve 3 kez de dördüncülük yaşadı. Sırp başantrenör ayrıca üst üste 5'inci kez bir takımı Final Four'a çıkartan ilk başantrenör oldu.

FENERBAHÇE BEKO BURAYA NASIL GELDİ?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague normal sezonunda 30 maçta 25 galibiyet elde ederken, yalnızca 5 kez mağlup oldu. Normal sezonu lider bitirerek, yeni formatta sezonu lider bitiren ilk Türk takımı olmayı başaran Fenerbahçe, play-off çeyrek finalinde 8'inci Zalgiris Kaunas ile eşleşti. Zalgiris Kaunas'a karşı kendi sahasındaki ilk maçı kazanıp, ikinci maçta mağlup olan Fenerbahçe, Litvanya'daki iki maçı da kazanarak adını üst üste 5'inci kez Final Four'a yazdırdı.